سقوط فتاة من عقار بمنطقة العجمى بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

فوجئ أهالى أحد العقارات بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية، بسقوط فتاة من أحد الأدوار العليا داخل منور العقار.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الدخيلة من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط فتاه بمنور عقار منطقة البيطاش، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ا م ج" 22 سنة طالبة مقيمة دائرة قسم ثان الرمل، بمنور العقار محل البلاغ، ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها باشتباه كسر بالجمجمة وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والد خطيبها "ط م س" 51 سنة بدون عمل، مقيم بدائرة قسم كرموز، قرر بأنه أثناء حضوره لشقة نجله الكائنة بالطابق الرابع بالعقار محل البلاغ، وبصحبة أحد العمال، لإنهاء بعض التشطيبات بها، استعداداً لزواج نجله من المذكورة فوجئ بغلق باب الشقة من الداخل وأثناء فتح باب الشقة علم من الأهالى بسقوط المذكورة بمنور العقار.

وبسؤال والدها "م م ج" 50 سنة بدون عمل دائرة قسم ثان الرمل، أقر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن كريمته تركت مسكنها أمس إثر حدوث مشادة كلامية بينها وبين والدتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاتها، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الدخيلة.