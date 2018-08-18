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سقوط عاطل استولى على سيارة مواطن وساومه دفع 10 آلاف جنيه لإعادتها بالمرج

السبت، 18 أغسطس 2018 12:57 م
سقوط عاطل استولى على سيارة مواطن وساومه دفع 10 آلاف جنيه لإعادتها بالمرج المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط قسم شرطة المرج فى استعادة سيارة مواطن عقب سرقتها من أمام منزله، وذلك بعدما اتصل به السارق ليساومه على إعادتها مقابل الحصول على مبلغ مالى، وبخطة محكمة تم ضبط المتهم وعودة السيارة لصاحبها، وحرر محضر بالواقعة، وجارى عرض المتهم على النيابة لتولى التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة المرج من "عبد الحافظ ح" 26 سنة، ومقيم منطقة حوض المبخرة، باكتشافه سرقة  السيارة " ملكه "رقم د ج د 148 حمراء اللون من أمام سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وفى وقت لاحق ورد إليه اتصال تليفونى من هاتف "محدد"، ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل إعادة السيارة.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة تم بالتنسيق مع المبلغ مجاراة المتهم وتحديد مكان تسليم المبلغ المالى، وبإعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط "وائل.ف" 33 سنة، عاطل ومقيم الخانكة - قليوبية، والسابق اتهامه فى 10 قضايا آخرهم 1384 لسنة 2013م الخانكة "سلاح بدون ترخيص"، حال استقلاله السيارة المستولى عليها.

 

وبتفتيش المتهم ضبط بحوزته 2 هاتف محمول أحدهما المستخدم فى ارتكاب واقعة المساومة، سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12مم وعدد 5 طلقات من ذات العيار، سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على إليه بأسلوب المفتاح المصطنع، واقر بحيازته للأسلحة المضبوطة بحوزته بقصد الدفاع، وباستدعاء المبلغ تعرف على السيارة واتهمه والهارب بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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