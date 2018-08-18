سفير مصر بجاكرتا يؤكد حرص مصر على تعميق أواصر التعاون المثمر مع إندونيسيا

جاكرتا (أ ش أ)

أكد السفير عمرو معوض سفير مصر فى إندونيسيا حرص مصر البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعميق أواصر الصداقة والتعاون المثمر فى كافة المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير عمرو معوض، بناء على دعوة الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، فى الاحتفال الخاص الذى أقيم بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للعيد القومى الإندونيسى بالقصر الرئاسي، بحضور نائب الرئيس الإندونيسى وقرينته وأعضاء الحكومة، فضلاً عن السفراء المعتمدين لدى إندونيسيا، حيث بلغ عدد المدعوين نحو 9 آلاف شخص.

ونقل السفير للرئيس الإندونيسى ونائبه تهنئة مصر حكومة وشعباً بمناسبة العيد القومي، متمنياً دوام الازدهار والتقدم لإندونيسيا.

وتم خلال الاحتفال عرض العديد من الفنون والعروض الثقافية والرقصات التى تمثل كافة الأقاليم فى إندونيسيا.