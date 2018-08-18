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سجين داعشى يكشف كواليس أخر لقاء جمعه بالبغدادى فى سوريا

السبت، 18 أغسطس 2018 09:49 ص
سجين داعشى يكشف كواليس أخر لقاء جمعه بالبغدادى فى سوريا ابو بكر البغدادى
إنجى مجدى
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كشف أحد السجناء، الذى كان ينتمى لتنظيم داعش فى سوريا، عن لقاء سرى جمع زعيم التنظيم الإرهابى أبو بكر البغدادى، العام الماضى، بدا فيه الأخير هزيلا وغاضبا.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السبت، فإن اللقاء الذى تم فى مايو 2017 يقدم لمحة عن التوترات الداخلية، مع انهيار ما كان يطلق عليه دولة الخلافة، إذ يكشف النقاب عن تدهور الحالة الصحية للبغدادى، الذى طالما وصف نفسه بالخليفة، فضلا عن التصدعات داخل التنظيم الإرهابى، ومصير عائلات المقاتلين.

وبحسب السجين الذى تحدث للصحيفة، فإن اللقاء الذى جرى مع المطلوب الأول فى العالم، تم فى مكان سرى فى المناطق النائية القاحلة شرق سوريا.

 


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داعش

سوريا

العراق




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