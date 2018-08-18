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رئيس هيئة النقل النهرى فى جولة بالمراسى النيلية للتأكد من سلامة التراخيص

السبت، 18 أغسطس 2018 06:51 م
رئيس هيئة النقل النهرى فى جولة بالمراسى النيلية للتأكد من سلامة التراخيص الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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قام عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى بجولة تفقدية فى عدد من المراسى النيلية، حيث تفقد مرسى الساحل وبواخر الرحلات بالقناطر ومراكب النزهة والأتوبيس النهرى بماسبيرو ومراسى اللنشات بالعجوزة.
 
وخلال الجولة شدد رئيس الهيئة وفق بيان صحفى، على استمرار تعاون مفتشى الرقابة النهرية بالهيئة مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل الوحدات النهرية المخصصة لنقل الركاب، والتأكد من توافر التراخيص الملاحية وتطبيق الاشتراطات الملاحية وتوفير كافة احتياطات الأمن والسلامة بها والتأكد من توافر وسائل النجاة داخل الوحدات مع أدوات الإطفاء مع الالتزام الكامل بالحمولات المقررة وعدم السماح نهائيا بأى زيادة فى أعداد الركاب.
 
وأكد رئيس هيئة النقل النهرى على أهمية تلك الإجراءات فى أعمال تأمين الوحدات النهرية وسلامة مستخدميها، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات على مدار الساعة وحتى الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

 


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