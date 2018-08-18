رئيس حماية المستهلك: أسبوع فى حب الوطن تعكس تفاعل السيسي مع هموم الناس

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المبادرة التى أطلقها الجهاز "أسبوع فى حب الوطن " لحل مشاكل المواطنين بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

وأضاف عبد المعطى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز سيستمر فى أداء العمل بنفس آليات المبادرة وسيتم تخصيص يوم كل شهر لحضور ممثلى الشركات بمقر الجهاز لحل أى شكاوى للمواطنين.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن ما يقوم به جهاز حماية المستهلك حاليا من تنفيذ مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" لحل مشاكل المواطنين هو ترجمة حقيقية للعمل بفكر خارج الصندوق، خاصة فى ظل تكيف العمل من جانب العاملين فى الجهاز وبمشاركة الشركات المعنية لحل المشاكل.