رئيس جامعة سوهاج يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة الروبوت وترشيد المياه

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم السبت، الطلاب الفائزين بمسابقتى الروبوت وأفضل بحث لترشيد المياه والحد من تلوثها، وذلك ضمن فاعليات النشاط العلمى لكلية الهندسة.

وقال أحمد عزيز فى بيان، إن الجامعة تحرص على دعم وتكريم الطلاب المتميزين فى مثل هذه الأنشطة العلمية، التى سوف يكون لها أهمية كبيرة عند تطبيقها، حيث أشاد رئيس الجامعة بالبحث المقدم من الطالب محمود على بالفرقة الرابعة بقسم الكهرباء، والذى حصل البحث الخاص بِه على المركز الأول، وتقوم فكرته على كيفية الحد من تلوث المياه وترشيد إستهلاكها فى مجال الرى والإستهلاك المنزلى وتنقسم الفكرة إلى ثلاثة أقسام أولها تطبيق خاص على التليفون المحمول يقوم المستهلك بتحميله لرصد مخالفات المياه وتلوث المجارى المائية عن طريق تصويرها وتحديد مكان المخالفة بخرائط جوجل، ويتم إرسالها الى قاعدة بيانات تقوم بالإشراف عليها الجهات المعنية مثل وزارة البيئة، أما الجزء الثانى للحد من إستهلاك المياه بالمنازل ومنع تسربها عن طريق عمل نظام كشف عن وجود الأشخاص بسنسور PIR والذى يكتشف وجود الأشخاص من الأشعة الحمراء IR المنبعثة منهم، وفى حالة عدم وجود اشخاص يتم غلق الصمام الرئيسى وبالتالى يضمن عدم تسربها، بالإضافة إلى الجزء الثالث وهو مراقبة أعطال المياه فى الشوارع عن طريق كاميرات مراقبة .

والطالب عبد الله محمود حافظ الفرقة الرابعة قسم مدنى حيث فاز بالمركز الثانى ببحث عن تنفيذ محبس مياه يعمل عن طريق إستشعار بتواجد يد أسفل الصنبور وفى حالة عدم وجود شيء يتوقف تلقائياً بتكلفة قدرها 200 جنيه فقط، وذلك للحد من إهدار الماء.

وقال الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية أنه تم أيضا تكريم الفائزين فى مسابقة الربوت، حيث تقدم لها 18 طالبا فاز منهم 9 طلاب، مشيرًا إلى أن المجموعة الفائزة بالمركز الأول هم الطالب مينا عونى والطالبة كريستين ثروت ومريم إدوار وصوفيا فتحى بالفرقة الثالثة قسم الكهرباء، أما المجموعة الفائزة بالمركز الثانى هم الطالب على محمد و عمر عبد الكريم وأحمد على ثابت وإسلام ابو الفضل بالفرقة الثانية قسم الكهرباء، بالإضافة إلى الفائز بالمركز الثالث وهو الطالب علاء أمين بالفرقة الثانية قسم الكهرباء وحصل الطلاب الفائزين على شهادات تقدير ومبلغ مالى.