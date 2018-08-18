رئيس جامعة سوهاج يجتمع بأعضاء هيئة التدريس فى كلية الهندسة

سوهاج - محمود مقبول

اجتمع الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، مع أعضاء الهيئة التدريسية لكلية الهندسة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعى الجديد، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالكلية لاستقبال العام الدراسى والطلاب الجدد.

وقال رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الوقوف على المراحل النهائية لكل كلية لمعرفة ما تم التوصل إليه من إجراءات لاستقبال العام الدراسى الجديد، وما هى المشكلات أو المعوقات التى شدد على ضرورة الانتهاء منها قبل بدء الدراسة، وذلك لتهيئة المناخ المناسب للطلاب لتلقى العملية التعليمية.

وناقش عزيز أثناء الاجتماع الموافقة على افتتاح برامج جديدة بالكلية، وخاصة أن توجه الدولة هو الاعتماد على الموارد الذاتية لكل جامعة، حيث أكد على ضرورة وضع خطة عاجلة لبعض البرامج على مدار 5 أعوام، والتى لابد وأن تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل وملائمة للتطور السريع الذى يشهده بالمجال الهندسى.

وأشار أحمد قاسم عميد الكلية، إلى توقع تطور أعداد الطلاب خلال الأعوام القادمة، والتى يلزم سرعة الانتهاء من المبنى الآخر المخصص للكلية، إلى جانب استكمال تجهيز الأقسام الموجودة بالكلية بالأجهزة اللازمة لتدريب الطلاب عملياً لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.