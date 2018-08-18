رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى ويتابع استعدادات العام الدراسى

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم، يرافقه أشرف القاضى أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب والدكتور حسان النعمانى وكيل الكلية للدراسات العليا، سير العمل ببعض اقسام المستشفى الجامعى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جارى تأهيل دور كامل بمبنى الحالات الحرجة بالمستشفى، ليكون قسم خاص لجراحة القلب والصدر، حيث سيتم تأهيله بمبلغ 17 مليون جنيه، دعم من البنك الأهلى المصرى، إضافة إلى تجهيز غرفتين للعمليات الكبرى، وغرفة رعاية حالات حرجة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد الكلية، أنه جارى الانتهاء من استعدادات الكلية والمستشفى الجامعى لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث يتم حالياً تجهيز عدد ست قاعات بمجمع المدرجات المركزى لتحويلها إلى معامل دراسية لاستقبال طلاب الفرقة الأولى، الذين يدرسون بنظام اللائحة الجديدة ذات الخمس سنوات، مضيفاً أنه تم مد خط الفايبر كابل ليوفر خاصية الآنترنت للمبنى الإدارى للكلية، وباقى مبانى المستشفيات الجامعية، إلى جانب إنه جارى الانتهاء من التجهيزات اللوجستية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتعامل مع مفردات اللائحة الجديدة.



رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى



رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى



رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى



رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى



رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى



رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى