video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى ويتابع استعدادات العام الدراسى

السبت، 18 أغسطس 2018 04:20 م
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى ويتابع استعدادات العام الدراسى رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم، يرافقه أشرف القاضى أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب والدكتور حسان النعمانى وكيل الكلية للدراسات العليا، سير العمل ببعض اقسام المستشفى الجامعى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جارى تأهيل دور كامل بمبنى الحالات الحرجة بالمستشفى، ليكون قسم خاص لجراحة القلب والصدر، حيث سيتم تأهيله بمبلغ 17 مليون جنيه، دعم من البنك الأهلى المصرى، إضافة إلى تجهيز غرفتين للعمليات الكبرى، وغرفة رعاية حالات حرجة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد الكلية، أنه جارى الانتهاء من استعدادات الكلية والمستشفى الجامعى لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث يتم حالياً تجهيز عدد ست قاعات بمجمع المدرجات المركزى لتحويلها إلى معامل دراسية لاستقبال طلاب الفرقة الأولى، الذين يدرسون بنظام اللائحة الجديدة ذات الخمس سنوات، مضيفاً أنه تم مد خط الفايبر كابل ليوفر خاصية الآنترنت للمبنى الإدارى للكلية، وباقى مبانى المستشفيات الجامعية، إلى جانب إنه جارى الانتهاء من التجهيزات اللوجستية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتعامل مع مفردات اللائحة الجديدة.

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى (1)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى (2)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى (3)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى (4)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى (5)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى (6)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى (7)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

26 أغسطس.. بدء امتحانات الدبلومات المهنية والخاصة بتربية سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

جامعة سوهاج

كلية طب

الدراسات العليا

التجهزات اللوجستية

اخبار جامعة سوهاج




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة