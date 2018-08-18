رئيس بيلاروسيا يقيل رئيس الحكومة وعددا من الوزراء

رويترز

قال المكتب الإعلامى للرئاسة فى بيلاروسيا، اليوم السبت، إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أقال رئيس الحكومة وعددا من كبار الوزراء فى أكبر تعديل حكومى تشهده البلاد منذ عام 2014.

يأتى هذا التعديل بعد أيام من توجيه لوكاشينكو اللوم لقادة الحكومة فى عدم الكفاءة. ويحكم لوكاشينكو بيلاروسيا على الطريقة السوفيتية منذ عام 1994.

وقال المكتب الإعلامى للرئاسة فى بيان إن لوكاشينكو عين رئيس بنك التنمية سيرجى روماس رئيسا جديدا للوزراء. وسيحل روماس محل أندريه كوبياكوف الذي تولى منصب رئيس الوزراء منذ 2014.

وعين لوكاشينكو أيضا أربعة نواب جدد لرئيس الوزراء، إضافة إلى وزراء جدد للاقتصاد والاتصالات والصناعة، من بين مناصب أخرى.

وأصغى الرئيس البالغ من العمر 63 عاما السمع إلى بعض دعوات الغرب لإبداء مزيد من التساهل مع المعارضة السياسية، لكن معارضيه يقولون إن حريتهم فى ممارسة النشاط السياسى مازالت محدودة جدا.