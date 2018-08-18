video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس بيلاروسيا يقيل رئيس الحكومة وعددا من الوزراء

السبت، 18 أغسطس 2018 02:39 م
رئيس بيلاروسيا يقيل رئيس الحكومة وعددا من الوزراء ألكسندر لوكاشينكو
رويترز
إضافة تعليق

قال المكتب الإعلامى للرئاسة فى بيلاروسيا، اليوم السبت، إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أقال رئيس الحكومة وعددا من كبار الوزراء فى أكبر تعديل حكومى تشهده البلاد منذ عام 2014.

يأتى هذا التعديل بعد أيام من توجيه لوكاشينكو اللوم لقادة الحكومة فى عدم الكفاءة. ويحكم لوكاشينكو بيلاروسيا على الطريقة السوفيتية منذ عام 1994.

وقال المكتب الإعلامى للرئاسة فى بيان إن لوكاشينكو عين رئيس بنك التنمية سيرجى روماس رئيسا جديدا للوزراء. وسيحل روماس محل أندريه كوبياكوف الذي تولى منصب رئيس الوزراء منذ 2014.

وعين لوكاشينكو أيضا أربعة نواب جدد لرئيس الوزراء، إضافة إلى وزراء جدد للاقتصاد والاتصالات والصناعة، من بين مناصب أخرى.

وأصغى الرئيس البالغ من العمر 63 عاما السمع إلى بعض دعوات الغرب لإبداء مزيد من التساهل مع المعارضة السياسية، لكن معارضيه يقولون إن حريتهم فى ممارسة النشاط السياسى مازالت محدودة جدا.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بيلاروسيا تصف محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى بالإرهاب

انقلاب حافلة سياحية تقل 53 شخصا فى بيلاروسيا

جنود صينيون يشاركون للمرة الأولى فى استعراض عيد استقلال بيلاروسيا

ألكسندر لوكاشينكو

روسيا البيضاء

تعديل حكومى

بيلاروسيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة