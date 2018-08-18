رئيس بعثة الحج يحث كبار السن بالتوكيل فى رمى الجمرات لتفادى الزحام

مكة المكرمة - محمود عبد الراضى

قال المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج، إنه سيتم الدفع بواعظات لتوعية السيدات من الحجاج خلال العام المقبل.

وأضاف رئيس بعثة الحج المصرية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه شدد على علماء الدين بضرورة التحدث مع الحجاج لشرح مناسك الحج لهم، وتبصيرهم بأهمية الأخذ بالرخص، خاصة التوكيل في رمي الجمرات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في ظل التزاحم.