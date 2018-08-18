الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يعتمد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى السبت، 18 أغسطس 2018 01:55 م الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق نشرت الجريدة الرسمية، قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، باعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى المنعقدة فى 2018/7/25. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. اتحاد المصرفيين العرب يمنح بنك الاستثمار العربى جائزة التميز فى إعادة الهيكلة اتفاق تعاون بين بنك الاستثمار العربى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجريدة الرسمية بنك الاستثمار العربي مجلس الوزراء الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت "الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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