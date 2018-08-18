رئيس الوزراء يعتمد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية، قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، باعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى المنعقدة فى 2018/7/25.