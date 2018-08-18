رئيس السكة الحديد يتابع حركة القطارات وشبابيك الحجز وأرصفة محطة القاهرة

كتب رضا حبيشى

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد وجميع النواب والقيادات، مساء اليوم، مكاتب وشبابيك حجز التذاكر، للتأكد من حسن سير العمل بمحطة القاهرة، مؤكدا متابعته بنفسه على مدار الساعة حركة مسير القطارات مع المركز الرئيسى للتحكم فى حركة مسير القطارات.

وأضاف رئيس الهيئة أن هناك مقاعد وأماكن شاغرة يتم الإعلان عنها من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطة على بعض قطارات الوجه القبلى، وذلك نتيجة الدفع بالقطارات الإضافية وتكثيف الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

وأوضح أن الهيئة قامت هذا العام بالاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بها نظرًا لحجم الركاب خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة بخطوط الوجه القبلى، بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافريــن على خطوط السكك الحديدية؛ لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة العيد.