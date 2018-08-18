video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس السكة الحديد يتابع حركة القطارات وشبابيك الحجز وأرصفة محطة القاهرة

السبت، 18 أغسطس 2018 10:49 م
رئيس السكة الحديد يتابع حركة القطارات وشبابيك الحجز وأرصفة محطة القاهرة أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد وجميع النواب والقيادات، مساء اليوم، مكاتب وشبابيك حجز التذاكر، للتأكد من حسن سير العمل بمحطة القاهرة، مؤكدا متابعته بنفسه على مدار الساعة حركة مسير القطارات مع المركز الرئيسى للتحكم فى حركة مسير القطارات.

وأضاف رئيس الهيئة أن هناك مقاعد وأماكن شاغرة يتم الإعلان عنها من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطة على بعض قطارات الوجه القبلى، وذلك نتيجة الدفع بالقطارات الإضافية وتكثيف الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

وأوضح أن الهيئة قامت هذا العام بالاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بها نظرًا لحجم الركاب خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة بخطوط الوجه القبلى، بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافريــن على خطوط السكك الحديدية؛ لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة العيد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فتح نفقى السكة الحديد بمحطتى أسوان وكوم أمبو استعدادا لعيد الأضحى

عودة حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج بعد توقفها لمدة ساعة و20 دقيقة

النقل

السكه الحديد

العمال

القطارات




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة