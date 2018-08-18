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حى الهرم يشن حملتين على الأبنية المخالفة وإشغالات هضبة الأهرام

السبت، 18 أغسطس 2018 07:48 م
حى الهرم يشن حملتين على الأبنية المخالفة وإشغالات هضبة الأهرام حملات ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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نظم حى الهرم برئاسة فرج عبدالعاطى، القائم بأعمال رئيس الحى، حملة مكبرة شاركت فيها العديد من الإدارات واستهدفت القضاء على الإشغالات والبناء المخالف فى العديد من المناطق داخل نطاق الحى.

وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية وتكسير سقف أحد الأدوار المخالفة فى شارع اللبينى فيصل، وتم فك شدات خشبية من أحد العقارات بمنطقة مساكن الكوثر، وتم مصادرة الأخشاب وإيداعها فى مخازن الحى، كما تم رفع الإشغالات التى تعوق حركة المارة وتتعدى على حرم الطريق العام عند مصنع بلادونا وطريق أندريا.

وفى السياق شن فرج عبدالعاطى حملة لرفع الإشغالات بمنطقة هضبة الأهرام، حيث تم رفع عدد كبير من الإشغالات التى تعدى أصحابها على حرم الطريق العام.

وأكد فرج على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة للقضاء على الإشغالات وتوفير الراحة للمواطن، كما شدد على ضرورة التصدى الفورى لحالات البناء المخالف ووقفها على الفور، وذلك بناء على تعليمات محافظ الجيزة ونائب المحافظ لشئون الأحياء وجهاز التفتيش والمتابعة.

شارك فى الحملتين أحمد عثمان، نائب رئيس الحى، والمهندس هانى الشارد نائب رئيس الحى ورئيس قطاع هضبة الأهرام وجمال رضوان مساعد رئيس الحى، ومديرى المعنية، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة المقدم محمد إبراهيم.

 


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