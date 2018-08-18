حملة لرفع الإشغالات المحيطة بموقف السلام بالتزامن مع زيارة المحافظ

كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت

شن حى السلام أول حملة لرفع الإشغالات المحيطة بموقف السلام الجديد، بالتزامن مع زيارة المحافظ لموقف السلام، كما تواجد رجال المرور أمام مداخل الموقف للسيطرة على المواقف العشوائية الموجودة أسفل الدائرى.

يذكر أن محافظ القاهرة، بدأ منذ قليل جولته الميدانية، بتفقد موقف السلام الجديد، للتأكد من توفير سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والإطمئنان على استعدادات الموقف لنقل الركاب للأقاليم وعدم زيادة تعريفة الركوب.

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ عقب ذلك المجزر الآلى بالبساتين للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة باستقبال الأضاحى فى العيد.

كما ستشمل جولة محافظ القاهرة المرور على مستشفى المنيرة، للاطمئنان على استعدادات المستشفيات فى العيد.