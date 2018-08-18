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حصاد الأخبار.. طوارئ بوزارة الصحة استعدادا لعيد الأضحى

السبت، 18 أغسطس 2018 06:32 م
حصاد الأخبار.. طوارئ بوزارة الصحة استعدادا لعيد الأضحى هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

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عيد الأضحى

الحج

البعثة الطبية

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