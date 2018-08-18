حصاد الأخبار.. طوارئ بوزارة الصحة استعدادا لعيد الأضحى

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

وزيرة الصحة تستعرض جهود البعثة الطبية للحج.. وتؤكد: طبيب لكل حالة غسيل كلوى

"الصحة" تعلن الطوارئ بالحميات ومراكز السموم.. وأرصدة الدم تصل لـ25745 كيس

طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

صور.. "الزراعة" تضبط 20 طن لحوم فاسدة بـ5 محافظات

معهد الفلك: الكواكب تبلغ قمة لمعانها فى السماء قبل شروق الشمس وبعد غروبها

لطلاب الشهادات الفنية نظام 5 سنوات.. تعرف على كيفية تسجيل اختبارات القدرات

التعليم توضح آلية تطبيق النظام الجديد على طلاب الثانوى المنازل وأبناؤنا بالخارج

فيديو.. محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام الجديد للاطمئنان على استعدادات العيد

الرى: تشكيل لجان مرور ومتابعة لتفقد الترع أثناء إجازة العيد