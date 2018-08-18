حزب سياسى موريتانى يطالب بجعل اللغة العربية رسمية فى بلاده

نواكشوط (أ ش أ)

دعا حزب الإصلاح الموريتانى إلى جعل اللغة العربية رسمية فى بلاده ، حيث ينص الدستور الموريتانى على أنها اللغة الرسمية للبلاد.

وشدد التراد ولد زيد الأمين العام لحزب الاصلاح ، خلال مهرجان انتخابى مساء اليوم السبت ، على ضرورة ترسيم اللغة ، داعيا السلطات الى وقف الترجمة بين الموريتانيين، وقال " نطالب السلطات بإصدار قرارات صارمة لترسيم الللغة العربية بشكل حقيقى".

وتعانى موريتانيا كغيرها من دول المغرب العربى من الحضور القوى للغة الفرنسية، وتتعالى الصيحات لتصحيح المسار واستعادة الهوية الثقافية لهذه البلدان.

واستحدثت بلدان المغرب العربى مركزا موحدا للدفاع عن اللغة العربية اختاروا العاصمة الموريتانية نواكشوط مقرا له.

وشرعت موريتانيا فى الأعوام القليلة الماضية فى حملة تعريب شملت جميع مراسلات القوات المسلحة وقوات الأمن وكشوف الرواتب وفواتير الكهرباء والماء.

ودعا سياسيون وأكاديميون فى نواكشوط إلى سن قانون لحماية اللغة العربية على غرار بعض الدول التى سنت قوانين لحماية لغتها.