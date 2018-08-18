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حجز سائق لحين ورود تحريات المباحث لاتهامه بخطف 3 أطفال بالجمالية

السبت، 18 أغسطس 2018 01:06 م
حجز سائق لحين ورود تحريات المباحث لاتهامه بخطف 3 أطفال بالجمالية المتهم بخطف الأطفال
كتب ــ أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، رجال مباحث قسم الجمالية ، بسرعة التحريات حول واقعة اتهام سائق، بخطف 3 أطفال. 
 
وتبين من تحقيقات النيابة العامة ادعاء المتهم  عثوره عليهم بمنطقة المقطم، كما كشفت قيامه باستدراجهم من منطقة المقطم وخطفهم، واعترف برغبته فى تربيتهم لمنعه من قبل زوجته من رؤية أولادهما عقب انفصالهما، فقررت النيابة حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، والكشف الجنائي عليه لبيان صحيفته الجنائية. 
 
تعود تفاصيل الواقعة  عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مشيخة الأزهر، بحضور "عصام ع ح" 52 سنة، سائق، قائد السيارة رقم د ن ب 784 ماركة سوزوكى نقل نبيتى اللون، بدون رخصة تسيير، وبصحبته  3 أطفال، وهم كل من "محمد ا ع" 3 سنوات، ونجل خاله "مصطفي س ا" 4 سنوات، وشقيقه "احمد س ا" 5 سنوات، وقرر أنه عثر عليهم بمنطقة المقطم. 
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من القبض على السائق، وبمناقشته اعترف باستدراجه الأطفال من منطقة المقطم أثناء قيامهم باللهو أمام مسكنهم، وتمكن من خطفهم لرغبته في تربيتهم نظراً لانفصاله عن زوجته وقيامها باصطحاب أطفاله ومنعه من رؤيتهم.
 
كما تم بإرشاد المتهم التوصل لأهلية الأطفال كل من، "سارة ا ا" 30 سنة، ربة منزل، والدة الطفل الأول، و"أسماء ع م" 32 سنة، والدة الطفلين الثاني والثالث، وبسؤالهما اتهما من المتهم المضبوط بخطف أطفالهما، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .
 
 

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