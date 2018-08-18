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حبس 4 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى لسرقة التكاتك فى المنوفية

السبت، 18 أغسطس 2018 12:46 م
حبس 4 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى لسرقة التكاتك فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 4 عاطلين، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة التكاتك بمركز قويسنا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن ضباط مباحث مركز قويسنا، من ضبط كلا من "م ح ا" كهربائى ، "ص ص ع" ميكانيكى ، "ج ر ج" سائق ،"م ا ح" وجميعهم مقيمين بمحافظة الغربية، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة التكاتك عقب تقنين الإجراءات، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، بالتنسيق مع أمن الغربية، من ضبط المتهمين.

 

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة توك توك، بإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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