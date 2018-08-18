حبس عامل متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

قنا - هند المغربى

قررت نيابة قسم قنا حبس عامل متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخيرة وهياكل الأسلحة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة مع التحفظ على كافة المضبوطات، على أن يتم التجديد فى الموعد القانونى.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى اخطارا يفيد ورود معلومات إلى إدارة البحث الجنائى تفيد قيام عامل سابق اتهامة فى قضايا اتجار فى الأسلحة والمواد المخدرة بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بداخل منزله بمدينه قنا تم تشكيل فريق بحث وبالحصول على إذن النيابة العامة تم مداهمة منزل ملك المتهم "عبد الموجود.م .م " 51 سنة عامل والسابق اتهامة فى 3 قضايا مخدرات والإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر لاتهامه بإدارة ورشة لتصليح وتصنيع الأسلحة وبمداهمة الورشة عثر بداخلها على طبنجة ألمانى 9 ملى و2 طبنجة 5.5 ملى وطبنجة حية مجهولة الماركة وفرد خرطوش عيار 12 وفرد رصاص و4 هياكل غير مكتملة الصنع وعدد 3 مبرد حديد، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.