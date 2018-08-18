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حبس سائق وزوجته شرعا فى سرقة فيلا طبيب بالشيخ زايد

السبت، 18 أغسطس 2018 02:26 م
حبس سائق وزوجته شرعا فى سرقة فيلا طبيب بالشيخ زايد محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس سائق وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، لاتهامهما بمحاولة سرقة فيلا ملك طبيب يعمل لديه المتهم بالشيخ زايد، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وكان العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد قد تلقى بلاغا يفيد محاولة سائق وزوجته سرقة فيلا ملك طبيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أن سائق يعمل لدى صاحب الفيلا، استعان بزوجته لسرقة الفيلا، اعتقادا بعدم تواجد أفراد الأسرة بداخلها.
 
وعقب تسللهما للداخل عبر الباب الخلفى للمطبخ، فوجىء المتهم وزوجته بأحد أفراد الأسرة بالداخل، حيث استغاث برجال الشرطة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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