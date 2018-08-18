تنكيس الأعلام فى غانا لأسبوع حدادا على وفاة عنان

أكرا (أ ش أ)

أمر الرئيس الغانى "نانا أكوفو أدو" اليوم السبت، بتنكيس الأعلام لمدة أسبوع، وذلك حدادا على وفاة السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة "كوفى عنان" عن عمر يناهز 80 عاما.

وقال أدو - فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - "إننى أشعر بارتياح.. لقد توفى بسلام أثناء نومه".

يشار إلى أن كوفى عنان ولد فى مدينة "كوماسي" بغانا عام 1938، وتولى منصب السكرتير العام للأمم المتحدة لفترتين من شهر يناير عام 1997 حتى شهر ديسمبر 2006، وحاز جائزة نوبل للسلام فى عام 2001.