تنفيذ 861 حكمًا وضبط 94 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 861 حكمًا متنوعًا منها 609 أحكام جزئية و179 حكم غرامات و40 حكم مستأنف، 31 حكم مخافات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 1750 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 94 متهمًا هاربا محكومًا عليه؛ تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.