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السبت، 18 أغسطس 2018 04:20 ص
خالد صلاح
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تعرف على خطة محافظة البحيرة لمواجهة السحابة السوداء لحرق قش الأرز

السبت، 18 أغسطس 2018 03:00 ص
تعرف على خطة محافظة البحيرة لمواجهة السحابة السوداء لحرق قش الأرز جانب من الاجتماع
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على وجود متكاملة لمواجهة السحابات السوداء بقرى ومراكز المحافظة الناتجه عن حرق قش الأرز. 

وأضافت أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافه الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز وظهور السحابة السوداء التى تؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تقرر عدم تشغيل المسابك المرخصة بعد الساعة الخامسة مساء حتى السابعة من صباح اليوم التالى، وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وتشكيل لجنة من مشرفى الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية للمرور الدورى فى الفترة المسائية لضبط اى مخالفة لحرق قش الأرز واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للبيئة منها عمل التوعيه اللازمة للفلاحين من خلال دور العبادة ووسائل الإعلام المختلفة بخطورة حرق قش الأرز وتاثيره السلبى على البيئة وكذلك تطهير الترع وإزالة الحشائش والهيش والمخلفات الزراعية من على جانبى المجارى المائية، ورفع القمامة من المقالب أولا بأول لتجنب الاشتعال الذاتى لها مع متابعة أى حرائق على الطرق العامة للمقالب العشوائية.

كما أكدت محافظ البحيرة على الدور الإعلامى فى التوعية والإرشاد من خلال رجال الدين وعقد الندوات بمراكز الشباب وفرع المجلس القومي للمرأة لنشر الوعى البيئى وبمخاطر حرق المخلفات الزراعية.
و تحديد نوبتجى ليلى بكل وحدة محلية لمشاركة لجان المرور الليلية مع توفير سيارة يتم الاستعانة بها فى حالة الطوارئ.

لافتة إلى تدشين خدمة "واتس آب" لمراقبة ومتابعة أعمال مواجهة الظاهرة أولا بأول والتحرك الفورى فى حال استدعاء الأمر مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية
مع تحديد لجنة لمتابعة الوضع اليومي للمقالب الخاصة بالمراكز برئاسة مدير ادارة البيئة بكل مركز وتحديد حالة كل مقلب وارسال تقرير يومى بأعمال المتابعة لجهاز شئون البيئة.

من جانبه أكد المهندس سمير الحلاج مدير عام مديرية الزراعة بالبحيرة على تكثيف الجهود للتصدى بكل حزم لظاهرة حرق قش الأرز الملوثة للبيئة.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية للتنسيق من أجل منع تكرار تلك الظاهرة وتحرير محاضر
للمخالفين .

 


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