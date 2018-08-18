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تعرف على أسباب المنع من السفر.. أبرزها الملاحقة الأمنية

السبت، 18 أغسطس 2018 02:30 ص
تعرف على أسباب المنع من السفر.. أبرزها الملاحقة الأمنية جواز سفر مصرى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من الشباب عن الأسباب التى تؤدى إلى المنع من السفر إلى الخارج، ويوضح "اليوم السابع" الأسباب التى تؤدى إلى المنع من السفر إلى الخارج.
 
يقول المحامى والخبير القانونى عبد الرحمن عنانى، إن هناك عددًا من الأسباب التى تؤدى للمنع من السفر من بينها:.
 
1-عدم تأدية الخدمة العسكرية والحصول على شهادة تؤكد ذلك، أو الحصول على إذن بالسفر من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم فى سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهما بشكل نهائى.
 
2- حيازة المبالغ المالية الضخمة.
 
3- حياز الأدوية بكمية كبيرة خاصة إذا كانت مدرجة على قوائم المنع.
 
4- اصطحاب المسافر أدوية علاجية مدرجة فى جدول المخدرات، إلا فى حالة اصطحاب تقارير طبية وروشتة صرف العلاج، ضماناً لعدم استيقافه سواء بالمطار داخل مصر أو خارجها.
 
5- أن يكون المسافر مدرج على قوائم المنع من السفر لملاحقته الأمنية، أو لديه سابقة أمنية تمنع سفره لوجوده على ذمة أحد القضايا.
 

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المنع من السفر

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