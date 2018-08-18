تراجع صناعة الدواجن خلال النصف الأول من 2018 بسبب منافسة أسعار المستوردة

كتب محمود الضبع

كشف التقرير النصف سنوى لأسواق فاينانشيال عن تأثر سوق الأعلاف بالسلب خلال النصف الأول لعام 2018 بعد أن شهدت صناعة الدواجن تراجعا كبيرا بعد أن سحبت الكميات التى تم إستيرادها البساط بالسوق المحلى والمنافسة بأسعار أقل بنسبة 100% .

فقد تم طرح الدواجن المجمدة بسعر 12 جنيها للكيلو فى حين أن الدواجن المحلية كان سعرها 24 جنيها للكيلو مما دفع بعض المربيين الى الاتجاه للدواجن المجمدة وتغير النشاط من التربية الى الاستيراد.

بالإضافة إلى مواجهة المربيين مشاكل وبائية بالاضافة الى ارتفاع درجات الحرارة وأدى ذلك الى ارتفاع معدلات النفوق التى وصلت الى 20% فى بعض المزارع وبخاصة الغير مجهزة لمواجهة تلك المخاطر .. كل ذلك أدى الى التراجع فى استهلاك الذرة باعتبارها المكون الرئيسي لأعلاف الدواجن.