تحالف دعم الشرعية: الحوثى يهدد طائرات الإغاثة والملاحة الجوية باليمن

إيمان حنا

قال تحالف دعم الشرعية باليمن، إن الاستخدام العشوائى والبدائى لمنظومات الدفاع الجوى من ميليشيات الحوثى تهدد الملاحة الجوية وطائرات الإغاثة التى توجه للشعب اليمنى وتكون محملة بأطنان من المواد الغذائية والطبية أيضا.

وأوضح تحالف دعم الشرعية، أنه تم تدمير منظومة دفاع جوي من نوع (سام -٦) في صنعاء، وأكد إلتزامهم بمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على القدرات والأسلحة النوعية التي تهدد الملاحة الجوية.



صنعاء صنعاء

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد هددت أيضا الملاحة البحرية بالبحر الأحمر ومضيق بابا المندب، حيث استهدفت مؤخرا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، مما ألحق بها أضرارا.

وقال التحالف إن ناقلة النفط تعرضت لأضرار، مؤكدا أن الميليشيات كادت أن تتسبب في كارثة بيئة في البحر الأحمر.

وأكد التحالف أن الواقعة تؤكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة العالمية بالبحر الأحمر.