video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك بقضية الرشوة 15 يوما

السبت، 18 أغسطس 2018 04:47 م
تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك بقضية الرشوة 15 يوما محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك، واثنين آخرين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة، لاتهامهم بتلقى وتقديم رشوة.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة أمن الدولة تضم ضابط بمصلحة التهرب الضريبى لقضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك".. واجهته بالاتهامات والأحراز واعترافات الراشى.. المتهم ينكر.. وقاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة يحبسه 15يوما على ذمة التحقيق

رئيس مصلحة الجمارك

تجديد حبس

نيابة امن الدولة

اخبار الخوادث




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة