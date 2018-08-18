تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك بقضية الرشوة 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك، واثنين آخرين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة، لاتهامهم بتلقى وتقديم رشوة.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.