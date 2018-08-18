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السبت، 18 أغسطس 2018 12:25 ص
خالد صلاح
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بيرو تعتزم مطالبة الفنزويليين الراغبين فى دخولها حيازة جواز سفر

السبت، 18 أغسطس 2018 12:10 ص
بيرو تعتزم مطالبة الفنزويليين الراغبين فى دخولها حيازة جواز سفر رئيس بيرو
أ ش أ
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أعلنت السلطات فى بيرو، عزمها اتباع نهج الإكوادور فى مطالبة كل الفنزويليين الذين يرغبون فى دخول البلاد بحيازة جواز سفر.
 
وقالت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الدولتين تعملان بذلك على تشديد متطلبات الدخول لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين الفارين من بلادهم لأسباب اقتصادية وإنسانية، مضيفة أن مسؤولين في بيرو صرحوا بأن 5 آلاف فنزويلى قَدِموا إلى البلاد خلال يوم واحد فى الفترة الأخيرة.
 
وتُقدر هيئة الأمم المتحدة تعداد الفنزويليين الفارين من بلادهم منذ 2014 بحوالي 2.3 مليون شخص، حيث يفر أغلبهم براً حالياً متوجهين إلى كولومبيا ثم ينتقلون إلى دول أخرى فى أمريكا الجنوبية مثل الإكوادور وبيرو.
 
وكانت السلطات في الإكوادور قد أعلنت أمس الخميس، أنه سيتوجب على كل الأجانب الذين يدخلون البلاد حيازة جواز سفر بدءاً من السبت القادم، وذلك فى محاولة منها للحد من الأعداد المتزايدة من المهاجرين الفنزويليين الفارين من بلادهم.
 
وقال ماورو توسكانينى، وزير الداخلية الإكوادورى، أنه بدءا من السبت القادم، ستطالب الحكومة أى شخص يدخل الإكوادور بأن يقدم جواز سفره، ولم يحدد ما إذا كان هذا الإجراء الهدف منه مواجهة هجرة الفنزويليين من عدمه، مضيفا أن الإكوادور تريد من فنزويلا بذل المزيد من الجهود حتى لا يضطر مواطنوها إلى ترك بلادهم.
 
الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في مجموعة دول الأنديز، والتى تشتمل على فنزويلا والإكوادور، يتمتعون بإتفاقية مشتركة تسمح لجميع مواطنيهم بعبور الحدود بين الدول الأعضاء فى هذه المجموعة بدون جواز سفر، فقط عن طريق بطاقات الهوية.

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بيرو

فنزويلا

جواز سفر

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