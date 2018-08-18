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" بى إى جى للتجارة والاستثمار" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل

السبت، 18 أغسطس 2018 05:29 م
" بى إى جى للتجارة والاستثمار" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 824.3 ألف ورقة بقيمة قدرها 652.7 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
  
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 691.5 ألف ورقة، بقيمة قدرها 962.2 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى، بحجم تداول بلغ 379.8 ألف ورقة، وبقيمة 155.3 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.5 ألف ورقة بقيمة 1.1 جنيه للأولى، 0.1 ألف ورقة مالية 1.2 ألف جنيه للثانية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 3326 ألف ورقة مالية بقيمة 2901 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 503 عملية.
 

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