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بوتين يشيد بوصول حجم التبادل التجارى مع ألمانيا إلى 18 مليار دولار

السبت، 18 أغسطس 2018 07:13 م
بوتين يشيد بوصول حجم التبادل التجارى مع ألمانيا إلى 18 مليار دولار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب أيمن رمضان
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن حجم التبادل التجارى مع ألمانيا بلغ 18 مليار دولار ، مشدداً على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا: "تعمل فى روسيا نحو 5 آلاف شركة ألمانية، بعدد عمالة 270 ألف عامل، وفى ألمانيا تعمل 1500 شركة روسية بنحو 8 مليار دولار".

وأضاف "بوتين"، خلال مؤتمر صحفى جمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن التعاون التجارى والاقتصادى مثمر مع الجانب الألمانى بالإضافة إلى التعاون فى المجال السياسى والاقتصادى ،مشيراً إلى أن ألمانيا تعد أكبر المشترين لموارد الطاقة الروسية.

 

 

 

 

 


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