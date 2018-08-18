video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 11:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انفصاليون يهاجمون أكاديمية عسكرية فى عدن باليمن

السبت، 18 أغسطس 2018 11:11 م
انفصاليون يهاجمون أكاديمية عسكرية فى عدن باليمن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
عدن (رويترز)
إضافة تعليق

قال شهود عيان إن انفصاليين جنوبيين فتحوا النار على حفل تخرج فى أكاديمية عسكرية بمدينة عدن الساحلية باليمن اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل خريج وإصابة اثنين آخرين على الأقل.

وهذه أحدث واقعة ضمن سلسلة من أعمال القتل والتفجير فى المدينة التى تعد المقر المؤقت لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا، والتى طردتها جماعة الحوثى المسلحة من العاصمة صنعاء فى عام 2014.

وقال لرويترز "عندما بدأ حفل التخرج فتحوا النار من بنادقهم الآلية لأن الأكاديمية رفعت علم اليمن الموحد".

وقال شاهد آخر إن شخصين جرحا وتم نقل مراسم الحفل إلى داخل المبنى مع اختصار فقراته.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس اليمن يثمن دعم التحالف لحماية الهوية اليمنية

الأمم المتحدة ترسل دعوة لحكومة اليمن والحوثيين لحضور محادثات سلام بجنيف 6 سبتمبر

اليمن

اخبار اليمن

عدن

اخبار عدن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة