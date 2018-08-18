انفصاليون يهاجمون أكاديمية عسكرية فى عدن باليمن

عدن (رويترز)

قال شهود عيان إن انفصاليين جنوبيين فتحوا النار على حفل تخرج فى أكاديمية عسكرية بمدينة عدن الساحلية باليمن اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل خريج وإصابة اثنين آخرين على الأقل.

وهذه أحدث واقعة ضمن سلسلة من أعمال القتل والتفجير فى المدينة التى تعد المقر المؤقت لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا، والتى طردتها جماعة الحوثى المسلحة من العاصمة صنعاء فى عام 2014.

وقال لرويترز "عندما بدأ حفل التخرج فتحوا النار من بنادقهم الآلية لأن الأكاديمية رفعت علم اليمن الموحد".

وقال شاهد آخر إن شخصين جرحا وتم نقل مراسم الحفل إلى داخل المبنى مع اختصار فقراته.