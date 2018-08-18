انتهاء التدخلات المطلوبة لـ 3714 حالة بقوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية

كتب وائل ربيعى

استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا قدمه د.حسام عبدالغفار الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية حول متابعة دور المستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزير التعليم العالى ووزيرة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية بالدولة.

أوضح التقرير أن المستشفيات الجامعية انتهت من إجراء التدخلات المطلوبة لعدد 3714 حالة من حالات قوائم الانتظار خلال الفترة من 6 يوليو 2018 إلى 15 أغسطس الجاري، بواقع: " 409 جراحة قلب، و2023 قسطرة قلب، و220 جراحة مفاصل، و47 جراحة وأورام، و18 زرع كبد ، وعدد 5 زرع كلى، و44 زراعة الفوقعة، وعدد 594 جراحات الرمد، بالإضافة إلى 306 حالة جراحة المخ والأعصاب".

وأشار التقرير إلى أنه كان قد تم من قبل تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظارفي العديد من التخصصات وهي (جراحة القلب والصدر-القسطرة القلبية - زراعات الكبد والكلى والقوقعة - جراحات مفاصل العظام - جراحات أمراض العيون - جراحات الأورام - جراحات المخ والأعصاب)، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية في كل تخصص بجميع الجامعات التي يوجد بها مستشفيات جامعية (22) جامعة، بالإضافة إلى تكليف اثنين من أساتذة الجراحة بتمثيل المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتسجيل قوائم الانتظار بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان .

وأضاف أنه تم توفير 41 متدربا على مدار 4 أيام بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة من العاملين بالمستشفيات الجامعية على إدخال البيانات الخاصة بمرضى قوائم الانتظار.

كما أكد التقرير على الدور المهم لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية في القضاء على قوائم الانتظار من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان و الذى يشمل: قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس بتدريب الأطباء ومناظرة الحالات والقيام بالعمليات الجراحية ومتابعة المرضى في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وقيام فريق من أعضاء هيئة التدريس من كلية طب جامعة عين شمس بقساطر قلبية لمرضى قوائم الانتظار في مستشفى طامية بالفيوم التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن قيام أعضاء بكلية الطب جامعة المنصورة بتشكيل فرق لعلاج المفاصل بمستشفيات شربين العام ودكرنس العام والسنبلاوين العام التابعين لوزارة الصحة والسكان، كما تم زيادة أيام التشغيل بمستشفيات جامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة والزقازيق وأسيوط ليتم العمل في أيام الخميس والجمعة لاستيعاب أكبر عدد من الحالات في قوائم الانتظار.

كما أشار إلى توفير مبالغ من خلال التمويل الذاتي والتبرعات لشراء دعامات وقساطر قلبية بتكلفة ٩ مليون جنيه من مستشفيات جامعة عين شمس، كما تم توفير مبالغ لشراء مفاصل صناعية بتكلفة 5.4 مليون جنيه من مستشفيات جامعه الإسكندرية للإسراع في تقديم الخدمة لقوائم انتظار المرضى.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمى باستمرار حالة الاستنفار القصوى بكافة المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية بالدولة حتى يتم الانتهاء من كافة قوائم الانتظار لمرضى العمليات الجراحية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.