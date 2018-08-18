اليوم السابع تنشر تفاصيل مشروعات "اقتصادية قناة السويس" فى 2019

تنشر جريدة اليوم السابع فى عددها المطبوع غدا الأحد تفاصيل تفاصيل مشروعات "اقتصادية قناة السويس" فى 2019، والعقود الموقعة مع شركات صينية ومشروع البتروكيماويات بـ980 مليون دولار وإعادة تشغيل ميناء الأدبية.

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