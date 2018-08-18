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السبت، 18 أغسطس 2018 08:18 م
خالد صلاح
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اليوم السابع تنشر تفاصيل مشروعات "اقتصادية قناة السويس" فى 2019

السبت، 18 أغسطس 2018 07:00 م
اليوم السابع تنشر تفاصيل مشروعات "اقتصادية قناة السويس" فى 2019 اليوم السابع غدا
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تنشر جريدة اليوم السابع فى عددها المطبوع غدا الأحد تفاصيل تفاصيل مشروعات "اقتصادية قناة السويس" فى 2019، والعقود الموقعة مع شركات صينية ومشروع البتروكيماويات بـ980 مليون دولار وإعادة تشغيل ميناء الأدبية.
 
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