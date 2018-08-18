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السبت، 18 أغسطس 2018 04:36 م
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المعارضة فى مالى تتظاهر احتجاجا على إعادة انتخاب كيتا

السبت، 18 أغسطس 2018 04:24 م
المعارضة فى مالى تتظاهر احتجاجا على إعادة انتخاب كيتا الرئيس المالى إبراهيم أبو بكر كيتا
باماكو (أ ف ب)
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تظاهر مناصرون للمعارض المالى سومايلا سيسيه السبت، فى باماكو احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا التى يعتبرون أنها "غير قانونية"، بعد يومين على إعلان النتائج الرسمية التى لا تزال موقتة.

وتلبية لدعوة زعيم المعارضة الذى لم يحصل بحسب السلطات إلا على ثلث الأصوات فى الدورة الثانية من الانتخابات التى جرت فى 12 أغسطس، بلغ عدد المتظاهرين صباحاً بضع مئات مقابل بلدية العاصمة المالية، التى أمّن عشرات الشرطيين حمايتها مزودين ادوات مكافحة الشغب، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وتضاعفت صيحات المتظاهرين "ابراهيم أبو بكر كيتا سارق" قرابة الساعة العاشرة والنصف عند مرور سريع لسومايلا سيسيه بينهم.

وتحرّك الموكب الذى ضمّ آلاف الأشخاص بعد الظهر، فى اتجاه ساحة الاستقلال ومقر البورصة فيما واكبته قوات النظام، وسار على رأس الحشد الناشط ومقدم البرامج الاذاعية راس باث الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب المالى.

وقالت العضو فى المكتب السياسى لحزب المعارضة الرئيسى فاطوماتا كوناتى لفرانس برس إن "الحكم غير قانونى، هذه المرة دورنا، نحن ربحنا، نواصل مسيراتنا حتى استقالة الحكومة".


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