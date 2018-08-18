"المصرية للجملة" تقرر فتح منافذ المجمعات أيام العيد لطرح السلع واللحوم للمواطنين

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى .

وأضاف الدكتور محمد عاطف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وجه بتوفير جميع المنتجات للمواطنين، وأنه يجرى توفير العديد من المنتجات الغذائية خاصة الأساسية، مثل الأرز والمكرونة والزيت والسكر، بجانب العديد من السلع الأخرى، وكذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه العديد من الرسائل للمواطنين منها عدم زيادة أسعار اللحوم الطازجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، واستمرار طرحها بسعر 85 جنيهًا للكيلو منذ العام الماضى وحتى الآن، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين، كما أنه تم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة خلال أيام العيد، وكذلك سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، للتأكد من توافر الخبز للمواطنين والتنسيق مع الطب البيطرى للرقابة على محلات اللحوم بجانب توفير 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا و1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيهًا للكيلو، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ90 جنيهًا، إضافة إلى 2650 خروف بلدى حى سعر الكيلو قائم 62 جنيهًا.