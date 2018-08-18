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القوى العاملة تصرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة

السبت، 18 أغسطس 2018 10:39 ص
القوى العاملة تصرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة محمد سعفان وزير القوى العامله
كتب محمود راغب
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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوي العاملة بلغت 431.2 مليون جنيه استفاد منها 244 ألفا و722 عاملا يعملون في 1264 منشأة .

وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق، وحتي نهاية يونيو 2018.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وناقش المجلس الأوضاع المالية لصندوق ، فضلا عن تطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشان منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهريا .

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه : "صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية".

 

 

 

 


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القوى العامله

وزير القوى العامله

محمد سعفان

اعانات الطوارئ




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