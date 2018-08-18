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القوات السورية تواصل إرسال التعزيزات العسكرية إلى محافظة إدلب

السبت، 18 أغسطس 2018 03:56 م
القوات السورية تواصل إرسال التعزيزات العسكرية إلى محافظة إدلب قوات الجيش السورى
لندن (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن القوات السورية تواصل إرسال التعزيزات العسكرية نحو محافظة إدلب فى شمال غرب البلاد الواقعة على الحدود التركية، لفرض سيطرتها على آخر أبرز معاقل هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة.

وقال المرصد وفقا لراديو (سوا) الأمريكى، أن القوات السورية حققت خلال السنتين الماضيتين انتصارات ميدانية متتالية على حساب الفصائل المعارضة التى لم تعد تسيطر سوى على 8% من الأراضى السورية.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب بينما تتواجد فصائل معارضة أخرى فى بقية المناطق، فيما تنتشر القوات السورية فى الريف الجنوبى الشرقي.

وأعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، -فى وقت سابق اليوم- مقتل 7 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى خلال هجوم شنه التنظيم على مبان تضم جنودا فرنسيين وأمريكيين فى موقع نفطى كبير بدير الزور شرق البلاد، مشيرا إلى أن قوات (سوريا الديمقراطية )تصدت للهجوم .

 

 


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