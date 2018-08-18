القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم مواسير حديد ويعترفون: سرقناها من كوبرى إمبابة

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، القبض على كل من "سامح أ م" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 14213 لسنة 2009 "مشاجرة، ضرب"، والمحكوم عليه فى 5 أحكام حبس جزئي "مخدرات، إتلاف، إيصال أمانة، جنحة مباشرة" بإجمالى حبس 6 سنوات وشهر، و"كريم م ح" 18 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة"، و"أحمد م إ" 21 سنة، عاطل، وبحوزتهم 24 ماسورة حديدية.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقتها من أعلي كوبري إمبابة، بمنطقة روض الفرج بأسلوب "المغافلة"، وأمكن التوصل إلي المجني عليه مقاول إنشاءات، والقائم بأعمال التجديدات بكوبري إمبابة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.