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القبض على سائق لاستدراجه 3 أطفال وخطفهم بالجمالية.. ويعترف: "هربيهم"

السبت، 18 أغسطس 2018 11:14 ص
القبض على سائق لاستدراجه 3 أطفال وخطفهم بالجمالية.. ويعترف: "هربيهم" المتهم بخطف الأطفال
كتب ــ إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سائق، بمنطقة الجمالية، وبصحبته 3 أطفال، ادعى عثوره عليهم بمنطقة المقطم، إلا أنه تبين قيامه باستدراجهم من منطقة المقطم وخطفهم، واعترف برغبته فى تربيتهم لمنعه من قبل زوجته من رؤية أولادهما عقب انفصالهما، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مشيخة الأزهر، بحضور "عصام ع ح" 52 سنة، سائق، قائد السيارة رقم د ن ب 784 ماركة سوزوكى نقل نبيتى اللون، بدون رخصة تسيير، وبصحبته  3 أطفال، وهم كل من "محمد ا ع" 3 سنوات، ونجل خاله "مصطفي س ا" 4 سنوات، وشقيقه "احمد س ا" 5 سنوات، وقرر أنه عثر عليهم بمنطقة المقطم.

 

خطف الجمالية2
الأطفال الذين تم العثور عليهم مع المتهم 

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من القبض على السائق، وبمناقشته اعترف بقيامه باستدراج الأطفال من منطقة المقطم أثناء قيامهم باللهو أمام مسكنهم، وتمكن من خطفهم لرغبته في تربيتهم نظراً لانفصاله عن زوجته وقيامها باصطحاب أطفاله ومنعه من رؤيتهم.

 

خطف الجمالية
المتهم بخطف الأطفال 

كما تم بإرشاد المتهم التوصل لأهلية الأطفال كل من، "سارة ا ا" 30 سنة، ربة منزل، والدة الطفل الأول، و"أسماء ع م" 32 سنة، والدة الطفلين الثاني والثالث، وبسؤالهما اتهما المتهم المضبوط بخطف أطفالهما، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتطوير وتحديث الخطط الأمنية بما يكفل تأمين المواطنين وممتلكاتهم ، وفي إطار خطة  قطاع أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة  لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتي من أهم بنودها التواجد الأمنى لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

 

 


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