القاهرة تشارككك الأفراح.. سفير مصر فى احتفالات العيد القومى لإندونيسيا.. صور

كتب محمد تهامى زكى

فى الاحتفال الخاص بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للعيد القومى الإندونيسى، شارك عمرو معوض، سفير مصر فى إندونيسيا، بناء على دعوة الرئيس الإندونيسىJoko Widodo ، وبحضور نائب الرئيس الإندونيسى وقرينته وأعضاء الحكومة، فضلاً عن السفراء المعتمدين لدى إندونيسيا، حيث بلغ عدد المدعوين نحو تسعة آلاف شخص، وذلك فى القصر الرئاسى.

ونقل السفير للرئيس الإندونيسى ونائبه تهنئة مصر حكومة وشعباً بمناسبة العيد القومى، متمنياً دوام الازدهار والتقدم لإندونيسيا، ومُعرباً عن حرص مصر البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعميق أواصر الصداقة والتعاون المثمر فى كافة المجالات، وتم خلال الاحتفال عرض العديد من الفنون والعروض الثقافية والرقصات التى تمثل كافة الأقاليم فى إندونيسيا.











