العاهل السعودى وولى العهد يعزيان الرئيس الهندى فى ضحايا السيول

كتب محمد تهامى زكى

أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، برقية عزاء ومواساة للرئيس الهندى رام ناث كوفيند، فى ضحايا السيول التى تشهدها ولاية كيرلا وما نتج عنها من وفيات ونازحين.

وقال العاهل السعودى وولى العهد فى برقية العزاء: "علمنا بنبأ السيول التى تشهدها ولاية كيرلا وما نتج عن ذلك من وفيات ونازحين، ونعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الهند الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازى وصادق المواساة".