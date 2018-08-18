video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 10:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العاهل السعودى وولى العهد يعزيان الرئيس الهندى فى ضحايا السيول

السبت، 18 أغسطس 2018 10:00 ص
العاهل السعودى وولى العهد يعزيان الرئيس الهندى فى ضحايا السيول خادم الحرمين الشريفين وولى العهد
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، برقية عزاء ومواساة للرئيس الهندى رام ناث كوفيند، فى ضحايا السيول التى تشهدها ولاية كيرلا وما نتج عنها من وفيات ونازحين.

وقال العاهل السعودى وولى العهد فى برقية العزاء: "علمنا بنبأ السيول التى تشهدها ولاية كيرلا وما نتج عن ذلك من وفيات ونازحين، ونعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الهند الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازى وصادق المواساة".

برقية العزاء
برقية العزاء

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز الملك سلمان يوزع 10 آلاف سلة غذائية بالحديدة من الهلال الأحمر الكويتى

الملك سلمان

سلمان بن عبد العزيز

ولى العهد السعودى

الامير محمد بن سلمان

السيول

الهند

العاهل السعودى




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة