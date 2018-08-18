الصين تعلن تنظيم المعرض الدولى للطيران والفضاء فى نوفمبر القادم

أ ش أ

تستضيف مدينة "تشوهاى" بمقاطعة "قوانجدونغ" جنوبى الصين، الدورة الثانية عشرة للمعرض الدولى للطيران والفضاء خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر القادم، بمشاركة 770 شركة من 43 دولة ومنطقة.

وقال أعضاء اللجنة المنظمة فى مؤتمر صحفى نقلته وسائل إعلام صينية اليوم السبت، إن أكثر من 100 طائرة من طرازات متنوعة من داخل وخارج البلاد ستقدم عروضا أثناء المعرض، ومن بين المشاركين وفود من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وأوكرانيا والتشيك.

وتشارك الصين فى المعرض من خلال 10 شركات كبيرة فى 5 تخصصات فى مجال الصناعة العسكرية، مع عرض طائرة الركاب الصينية الكبيرة (سي 919) والطائرة النفاثة الإقليمية (أيه آر جيه 21) وغيرها من الطائرات ووظائفها التشغيلية.

وذكر المنظمون أن فريق "الصقور السعودية" سيشارك لأول مرة فى أداء استعراضى أثناء المعرض مع 9 طائرات تدريبية من طراز هوك إم كى 65 إيه.

وأشار المنظمون إلى أن مساحة العرض داخليا ستتجاوز 100 ألف متر مربع، بزيادة 22% على مساحته فى الدورة السابقة، مع وصول مساحة المعرض فى الهواء الطلق إلى حوالى 400 ألف متر مربع.