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"الصحة" تراجع المخزون الاستراتيجى لأدوية الطوارئ قبل عيد الأضحى

السبت، 18 أغسطس 2018 02:00 ص
"الصحة" تراجع المخزون الاستراتيجى لأدوية الطوارئ قبل عيد الأضحى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أنه تجرى حاليًا مراجعة المخزون الإستراتيجى لأدوية الطوارئ وتوفيرها بالمستشفيات قبل الدخول فى احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقالت رشا زيادة رئيس إدارة الصيدلة بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى تكليف التفتيش الصيدلى بتشديد الرقابة على الصيدليات طوال أيام العيد  .

وأضافت رشا زيادة، أنه ستجرى متابعة كافة شركات التوزيع والإنتاج لتوفير أى كميات من الأدوية التى يمكن أن يحدث بها نقص.


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