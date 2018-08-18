الشركة الوطنية لمنتجات الذرة تغزو سوق القمح بإستيراد 383 الف طن

كتب محمود الضبع

صدرت توقعات بانخفاض الأسعار داخل سوق القمح خلال الفترة المقبلة بعد دخول كيان جديد للمنافسة فى إستيراد هذه السلعة وهذا سيعيد تقسيم حصص الشركات المتخصصة فى إستيراد القمح وبالطبع سيكون له أثر على الاسعار بالانخفاض.

فقد كشف أحمد عامر خبير البورصات السلعية ان السوق يشهد تغيرات فى سياسات بعض الشركات الكبرى وهو ما أكده تقرير أسواق فاينانشيال النصف سنوى و المتخصص فى رصد حركة أسعار خامات السلع فى الاسواق العالمية والبورصات السلعية.

وأضاف عامر أن شركة كايرو ثرى ايه - الوطنية لمنتجات الذرة قامت خلال الأيام الماضية باستيراد شحنة قمح بلغت كميتها 383 الف و 45 طن قمح روسى وتم تفريغها فى ميناء دمياط.

وبالرغم من تاريخ هذه الشركة فى استيراد منتجات سلعية أخرى الا انها لأول مرة تدخل سوق استيراد القمح وهذا سيعيد ترتيب حسابات السوق مرة أخرى بعد دخول الوطنية لمنتجات الذرة هذا المجال وهذا سيؤثر على حصص أكبر ثلاث شركات مستحوذه على سوق القمح وهى أبودنقل وميدسوفتس و كوالتى جرين ونتائج دخول الكيان الرابع سيعود على استقرار الاسعار وتوافر القمح بالسوق المحلى.

يذكر أن الشركة الوطنية لمنتجات الذرة استطاعت خلال الفترة الماضية التأثير على سوق الذرة من خلال الصفقات التى قامت بإستيرادها وضخ السلع وتوفيرها بالسوق مما ادى الى انخفاض سعرها بكل ملحوظ.