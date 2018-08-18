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الشرطة البريطانية تعلن مثول المتهم بحادث البرلمان البريطانى أمام المحكمة الاثنين

السبت، 18 أغسطس 2018 11:04 م
الشرطة البريطانية تعلن مثول المتهم بحادث البرلمان البريطانى أمام المحكمة الاثنين الشرطة البريطانية
لندن (رويترز)
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قالت الشرطة إن المواطن البريطانى من أصل سودانى صالح خاطر وُجهت له اليوم السبت، تهمتان بالشروع فى القتل وإنه سيمثل أمام المحكمة يوم الاثنين بعد أن اصطدمت سيارة بأشخاص وحاجز عند البرلمان البريطانى الأسبوع الماضى.

وقالت شرطة لندن فى بيان إن خاطر سيمثل أمام محكمة فى وستمنستر يوم الاثنين بتهمة الشروع فى قتل أفراد من المارة ورجال شرطة.

وأضافت "نظرا لما يتمتع به الموقع من أهمية رمزية ومزاعم استهداف مدنيين وضباط شرطة، فإن الادعاء يتعامل مع هذه القضية على أنها إرهاب".

 


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