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السفير اليمنى لدى فرنسا: لا توجد توقعات بشأن نتائج مفاوضات جنيف للسلام

السبت، 18 أغسطس 2018 08:41 ص
السفير اليمنى لدى فرنسا: لا توجد توقعات بشأن نتائج مفاوضات جنيف للسلام الحوثيين فى صنعاء
أ ش أ
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أكد السفير اليمنى لدى فرنسا رياض ياسين اليوم السبت أنه لا يوجد أى توقعات بشأن نتائج مفاوضات جنيف المقررة 9 من الشهر المقبل.

وقال ياسين - فى تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إننى "لا أتوقع نتائج كبيرة فى محادثات السلام بجنيف التى دعت لها الأمم المتحدة يوم 9 سبتمبر، وذلك بسبب انعدام الثقة فى ميليشيات الحوثي"، مؤكدا أن الحوثيين لم يلتزموا بما يطلب منهم سواء من الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية أو المجتمع الدولى.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الجمعة أن المنظمة أرسلت دعوات للحكومة اليمنية والحوثيين لحضور محادثات سلام فى جنيف الشهر المقبل .


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