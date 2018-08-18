السعودية تجهز 13 ألفا و373 عاملا لأعمال النظافة خلال الحج.. إنفوجراف

كتب محمد عبد العظيم

خلال موسم الحج، تسعى كل وزارة أو هيئة معنية بالانتهاء من حشد جهودها لمتابعة الحج وخروجه بالمظهر اللائق والمعتاد من المملكة العربية السعودية، وفى هذا الإطار انتهت وزارة الشئون البلدية والقروية بالسعودية، من خطتها فيما يتعلق بأعمال النظافة خلال موسم الحج للعام الحالى.

حملة نظافة مكثفة بالحج على أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمت 13373 عاملا لمتابعة أعمال النظافة بمكة والمشاعر المقدسة، حيث تم تحهيز 5987 فردا لتنفيذ أعمال النظافة بالعاصمة المقدسة، على أن يتولى 7386 فردا تنظيف المشاعر المقدسة.

وفيما خصصت الوزارة 717 معدة وآلية لمتابعة أعمال النظافة فى مكة والمشاعر المقدسة، منهم 358 معدة لتنظيف أحياء العاصمة المقدسة، و359 معدة للتخلص من النفايات بالمشاعر المقدسة - حسب ما ذكرت وزارة الشئون البلدية السعودية -.