الرئيس الفلسطينى يقيم حفل زفاف جماعى لـ 500 عريس وعروس فى مقر الرئاسة

رام الله (رويترز)

أقام الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم السبت عرسا جماعيا لأكثر من 500 عريس وعروس فى مقر الرئاسة فى رام الله .

وأقيم العرس بمشاركة العرسان وذويهم بحضور عباس ورئيس وزرائه وعدد من المسؤولين.

وقدم عدد من الفنانين الفلسطينيين منهم إبراهيم صبيحات ويعقوب شاهين وهيثم خلايلة عدة أغنيات خلال الحفل إضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية لقوات الأمن الوطنى.

وارتدت كل عروس من المشاركات فى الحفل الثوب الفلسطينى المطرز وظهر العديد منهن وهن يلتقطن الصور الذاتية (سلفى) مع أزواجهن.

وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح التى يتزعمها عباس "مبادرة العرس هى مبادرة كبيرة ضمن مبادرات الرئيس المنحازة للشباب".

وأضاف خلال كلمة فى الحفل "العرس الجماعى يسهل حياة الشبان ويسهل زواجهم".

وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة التحضيرية للعرس "إن كل فلسطين تحتفل اليوم معنا وتهتف فرحا لكل الأزواج الشابة التى نزفها".

وأضاف فى كلمة له فى الحفل "نقول للعالم إن شعبنا يقدم الشهداء يوميا، ويُزج خيرة أبنائه فى غياهب السجون، رغم ذلك ما زال متمسكا بالحب والفرح والقيم العالية وينثر فى الأرجاء نفحات السلام".

وقالت آلاء الريماى فى كلمة نيابة عن العرسان المشاركين "العرس الجماعى هذا ليس إلا لوحة فلسطينية لمعانى الصمود والثبات وتعبير عن التحام القيادة بالشعب برعاية الرئيس عباس.