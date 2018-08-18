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الرئيس الفلسطينى: الأرض ستبقى ملتهبة بالمقاومة الشعبية

السبت، 18 أغسطس 2018 05:09 م
الرئيس الفلسطينى: الأرض ستبقى ملتهبة بالمقاومة الشعبية الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
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أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أهمية المقاومة الشعبية، قائلا : "إننا يجب ألا نستهين بها، ولتبقى الأرض ملتهبة بالمقاومة الشعبية".

وشدد عباس ، فى كلمته خلال الجلسة الختامية لاجتماعات المجلس المركزى الفلسطينى التى بثها تلفزيون فلسطين اليوم السبت، على ضرورة التواجد الدائم فى الخان الأحمر.

ودعا الرئيس الفلسطينى الجميع إلى الذهاب للخان الأحمر قيادة وقاعدة ، قائلا : "يجب أن يبقى هدفنا الآن التواجد هناك وأن لا نسمح لهم بإقامة مشروعهم لأننا نعرف أنهم سيفصلون الضفة عن بعضها البعض إذا أخذوا تلك المنطقة ، وهذه قضية مهمة ويجب أن تبقى نصب أعيننا".

وحول المصالحة الفلسطينية، قال عباس "إما أن نستلم السلطة كما هى فى غزة وفى الضفة، دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد، وإما يستلمون هم".. مشددا على أن أية أموال ومساعدات تأتى لغزة يجب أن تأتى من خلال الحكومة الفلسطينية الشرعية وهى التى ترسلها إلى القطاع.

 


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